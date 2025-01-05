Antalya\'da Ehliyetsiz Sürücü Kazada Yaralandı

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Antalya'da motosikletin karıştığı trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü ve sahibine toplam 37 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi 4936 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alişir Y. (17) idaresinde ki 15 PV 294 plakalı motosiklet 4936 ile 3934 sokak kesişime geldiğinde sürücüsünün aşırı süratli olması nedeniyle duramayarak Mustafa G.'nin kullandığı 66 ABG 301 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve motosiklet sahibine toplam 37 bin TL ceza

Çarpmanın şiddetiyle motosikletin gidonunun içe doğru çöktüğü görüldü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsü Alişir Y.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ehliyeti olmayan motosiklet sürücüsü ve sahibine ayrı ayrı toplam 37 bin TL ceza kesilirken, sigortasının bulunmadığı tespit edilen motosiklet çekici ile otoparka çektirildi. - ANTALYA