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Antalya'da feci kaza: 29 yaralı

Otel servisi otomobille çarpışıp devrildi, kaza anları kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servisinin otomobille çarpışıp devrilmesi sebebiyle yaşanan kazada 29 kişi yaralandı, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Çolaklı istikametinden Gündoğdu istikametine gitmekte olan Yusuf Kaya'nın kullandığı 07 J 82598 plakalı otel servisi, Fevzi Çakmak Caddesinden turizm caddesine çıkan kullandığı Atalay Doğan ın 06 AD 3636 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada çarpışmanın şiddetiyle 50 metre sürüklenerek yan yatan otel servisinde bulunan 28 otel personeli ile servis sürücüsü yaralandı. İhb.ar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alındı.