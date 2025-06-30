Antalya'da 378 günübirlik konaklama yeri denetlendi, 6 işletme ve 4 şahsa cezai işlem uygulandı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 45 ekip ve 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 378 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. İncelemelerde, anlık veri gönderiminde bulunmadığı tespit edilen 6 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan" idari işlem uygulanırken, kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 4 şahsa da cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Günübirlik Konaklama Denetimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?