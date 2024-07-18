Antalya\'da Hafif Ticari Araç Uçuruma Yuvarlandı: Sürücü Ağır Yaralandı

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Antalya'da Gazipaşa- Alanya sahil yolunda hafif ticari aracın uçurumdan denize uçtuğu kazada, araç sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.55 sıralarında Alanya'ya bağlı Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa-Alanya sahil yolunda seyir halinde olan Furkan Ç. (23) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Takla atarak deniz kıyısına kadar giden araç, kayalıkların arasında durabildi. Kazada, araç sürücüsü Furkan Ç. ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralı olarak bulunan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yola çıkarıldı. Burada ambulansa alınan sürücü, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolden geçirilen Furkan Ç., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA