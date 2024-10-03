Antalya'da Havadan Trafik Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Havadan Trafik Denetimi

Antalya\'da Havadan Trafik Denetimi

Denetimlerde 137 araç kontrol edildi, 38 sürücüye toplam 49 bin 958 TL ceza kesildi.

03.10.2024 11:46
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Antalya'da il merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim gerçekleştirildi. 137 aracın kontrol edildiği denetimlerde 38 sürücüye 49 bin 958 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan özel denetim kapsamında, meydana gelen kazalarda ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde havadan Cayrokopter ile denetim yapıldı.

137 araç kontrol edildiği denetimlerde emniyet kemeri takmayan 14, telefon ile görüşme yapan 15, kask takmayan 7 ve tehlikeli araç kullanan 2 sürücü olmak üzere 38 sürücüye 49 bin 958 TL paaraa cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Havadan Trafik Denetimi - Son Dakika

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