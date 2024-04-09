Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, besledikleri hayvanlarına bakarken ayağı takılıp düşen 74 yaşındaki Fatma Çağlar hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında İnal Mahallesi Nazma Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besledikleri hayvanlarına bakmak için evden çıkan 74 yaşındaki Fatma Çağlar, hayvanlarının bakımını yaptığı esnada ayağı takılarak düştü. Aynı zamanda kalp hastası ve kalbinde pille yaşamını sürdüren Fatma Çağlar, düşünmenin etkisiyle yere yığıldı. Yakındaki komşuları olaydan yaklaşık bir saat sonra Fatma Çağlar'ı olduğu yerde hareketsiz şekilde bulmasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 74 yaşındaki Fatma Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çağlar'ın cansız bedeni ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Çağlar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da hayvanlarına bakarken düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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