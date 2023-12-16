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Antalya'da İlkokul Öğrencisi Şiddet Mağduru - Son Dakika
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Antalya'da İlkokul Öğrencisi Şiddet Mağduru

Antalya'da bir baba, ilköğretim 6'ncı sınıftaki oğlunun akranları tarafından 2 ay boyunca okul ve sınıf içerisinde dövüldüğü gerekçesiyle darp raporu alarak, 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu.

Antalya\'da İlkokul Öğrencisi Şiddet Mağduru
16.12.2023 - 14:24,
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Antalya'da bir baba, ilköğretim 6'ncı sınıftaki oğlunun akranları tarafından 2 ay boyunca okul ve sınıf içerisinde dövüldüğü gerekçesiyle darp raporu alarak, 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu. Oğlunun 2 ay boyunca yaşadıklarını sakladığını söyleyen baba, "'Top oynarken' ve 'merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış" diye konuştu. Yüzü, kol ve bacaklarında darp izleri bulunan çocuk ise, "Kızarlar diye aileme söylemedim. Çünkü sürekli 'kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim" dedi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi'ndeki bir ilkokulda yaşandı. 6'ncı sınıf öğrencisi G.K.'yi (12), iddiaya göre okuldaki akranı 3 öğrenci farklı zaman dilimlerinde 2 ay boyunca darp etti. Ailesinin kızacağını düşünen G.K. ise olayı saklarken, vücudundaki morlukları soran anne ve babasına okulda top oynarken olduğunu ya da merdivenlerden yürürken düştüğünü söyledi. Son olarak geçtiğimiz günlerde okuldan bir veliden G.K.'nin darp edildiği bilgisi alan aile, çocuklarına bu durumu sordu. G.K.'den 'evet' yanıtı alan aile, darp raporu aldıktan sonra 3 öğrenci ve sınıf öğretmeninden şikayetçi oldu.

"'Top oynarken' ve 'merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış"

Baba Ali Kölmük olayla ilgili şunları söyledi: "Oğlum iki ay boyunca şiddete ve darba maruz kalmış. Bunu bir öğrencinin velisinin eşimi aramasıyla öğrendik. 3 kişi tarafından okulda ve sınıfta darp edildiğini öğrendik. Oğlumuzda morluklar görüyorduk. Sebebini sorduğumuz zaman, 'top oynarken oldu' ve 'merdivenden düştüm' diyerek iki ay boyunca bizden saklamış. Bize bunu söyleyen veli o kadar rahatsız olmuş ki sabaha kadar uyuyamamış."

"Bize kimse bilgi vermedi"

Olayı öğrenince avukatlarıyla birlikte polis merkezine gittiklerini aktaran Kölmük, "Darp eden 3 öğrenci ve sınıf öğretmeni hakkında şikayette bulunduk. Darp raporu aldık. Son zamanlarda olan akran zorbalığı var. Oğlum darp gördüğünde kim nöbetçi öğretmense durumu söylüyormuş ama hiç kimse ilgilenmiyormuş. Bize de kimse hiçbir bilgi vermedi" dedi.

"Ailem 'okulda kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim"

Yaşadıklarını anlatan G.K. de, "'Canımız sıkıldı, o yüzden vuruyoruz' dediler. Sürekli yumrukla kafama vuruyorlardı. Artık birisi elini kaldırdığında korkuyorum. Nöbetçi öğretmenlerimle paylaştım ama yanlarından gönderdiler beni. Kızarlar diye aileme söylemedim. Çünkü sürekli 'kavga etme, şikayet gelmesin' dedikleri için söyleyemedim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Konyaaltı, Antalya, kavga, Baba, Son Dakika

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