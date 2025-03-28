Antalya'da İmamoğlu Protestoları: 252 Gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da İmamoğlu Protestoları: 252 Gözaltı

Antalya\'da İmamoğlu Protestoları: 252 Gözaltı

Antalya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda 252 kişi gözaltına alındı.

28.03.2025 17:24
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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından son bir haftada yapılan protesto gösterilerinde kent genelinde toplam 252 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Şahin, gözaltıların ardından 26 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 26 kişinin ise tutuklandığını dile getirerek, "An itibariyle gözaltında hiç kimse kalmadı" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ramazan Bayramı öncesi Döşemealtı Trafik Kontrol Noktası'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bir haftadır Antalya'nın çeşitli noktalarında devam eden protesto yürüyüşlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Şahin, protestoların Antalya'nın merkez ilçeleri başta olmak üzere bazı turistik ilçelerde de gerçekleştiğini ifade ederek, "Son bir haftadır protesto gösterileri diğer illerde olduğu gibi ilimizde de oldu. Bu protesto gösterileri ağırlıkla Cumhuriyet Meydanı, Konyaaltı, Muratpaşa, Kepez gibi ilçelerin meydanlarında gerçekleşirken, ayrıca Alanya, Manavgat ilçelerimizde de protesto gösterileri oldu" dedi.

Gösterilerin büyük çoğunluğunun barışçıl şekilde geçtiğini belirten Vali Şahin, güvenlik güçlerinin olaylara karşı müsamahakar davrandığını söyledi. Şahin, "Bu gösterilerin büyük bölümü barışçıldı ve bizler de son derece müsamahakar bir şekilde yaklaştık. Antalya merkez dışında hiçbir ilçemizde gözaltı olmadı" ifadelerini kulandı

Vali Şahin, merkezde yaşanan bir olayla ilgili detayları da paylaştı. Meltem Kavşağı bölgesinde yaşanan gerginliğe dikkat çeken Şahin, şöyle devam etti: "Antalya merkezde ise Meltem kavşağı bölgesinde anlaşılmaz bir şekilde o bölgeye bir takım gruplar gelerek orada bulunan polislerimize çeşitli malzemeler; taş, maytap ve benzeri attılar ve bundan kaynaklanan bir takım olaylar oldu." Olayların büyümeden yatıştırıldığını vurgulayan Şahin, hem polis teşkilatının hem de göstericiler içindeki sağduyulu grupların olgun bir tutum sergilediğini belirterek, "Bu olaylar neticesinde yine sağduyulu davranan polisimiz ve göstericiler içerisinde olgunluk gösteren, sağduyulu olan grupların da telkinleriyle, il yöneticilerimizin, milletvekillerimizin de destekleriyle, bu bir haftalık süreci iki taraftan da ciddi yaralanma olmadan atlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Şahin, gösteriler süresince toplam 252 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gözaltıların ardından adli sürecin başlatıldığını ifade eden Şahin, "Bu süreçte toplam 252 gözaltı oldu, an itibariyle gözaltında hiç kimse kalmadı. Bunlar adli makamlara sevk edildiler. Bir kısmı karakoldan başsavcılıklarımız emirleriyle serbest bırakıldı. Bir kısmı adliyeden serbest bırakıldı. Şu anda 29 kişinin adli işlemi devam ediyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İmamoğlu Protestoları: 252 Gözaltı - Son Dakika

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