Antalya'da İntihar Girişimi Sonrası Linçten Polis Kurtardı - Son Dakika
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Antalya'da İntihar Girişimi Sonrası Linçten Polis Kurtardı

Antalya'da yaşayan bir kişi, oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesini yakarak intihar etmek istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, ikna edilen kişi ambulansa alındığı sırada öfkeli komşuları tarafından linç edilmekten polis ekipleri kurtardı. Olay sırasında polis biber gazı kullanmak zorunda kaldı.

17.07.2024 21:09
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Yaşadığı daireyi ateşe verdi, linçten polis kurtardı

Apartmanın 5. katındaki dairesini yakıp kendini balkona kilitledi

İkna edilip binadan çıkartılan adamı komşuların linç etmesinden polis kurtardı

Sakinleştirilemeyen kalabalık için polis biber gazı kullandı

ANTALYA - Antalya'da oturduğu apartmanın 5. katındaki dairesini yakarak intihar etmek isteyen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İkna edilen şahsı ambulansa alındığı sırada öfkeli komşuları tarafından linç edilmekten polis ekipleri kurtardı.

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi 28112 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Erkan C. isimli şahıs evde tek başına bulunduğu sırada döktüğü yanıcı madde ile daireyi ateşe verdi. Site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairedeki yangını söndürürken, polis ekipleri ise kendisini balkona kilitleyen Erkan C.'yi ikna etmek için büyük çaba harcadı.

Öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı

Bir süre sonra ikna edilerek apartmandan çıkartılan şahıs ambulansa bindirileceği sırada öfkeli komşularının saldırısına uğradı. Erkan C.'yi öfkeli kalabalığın elinde polis ekipleri biber gazı kullanarak kurtarırken, vatandaşlar ve polis ekipleri arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Erkan C. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, site yöneticisi olduğu öğrenilen bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da İntihar Girişimi Sonrası Linçten Polis Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da İntihar Girişimi Sonrası Linçten Polis Kurtardı - Son Dakika
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