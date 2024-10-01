Antalya\'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Antalya'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün mamulü ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A. isimli şahsa ait marketin deposunda Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, 250 paket kaçak sigara, 155 elektronik sigara ve 120 ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi.

Olayla ilgili şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - ANTALYA