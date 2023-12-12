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Antalya'da kaldırımda erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Gebizli Mahallesi'nde kaldırım üzerinde hareketsiz bir erkek cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Cesedin kimliği henüz belirlenemedi.

Antalya\'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
12.12.2023 - 17:50,
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kaldırım üzerinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gebizli Mahallesi 1112 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaldırım üzerinde hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 25-30 yaşlarındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri branda kurup, inceleme yaptığı ceset üzerinde herhangi bir kimlik bilgisine ulaşamadı. Savcılık incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Antalya, Olaylar, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da kaldırımda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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