Antalya'da kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet şarampole uçarak bahçede durdu. Kazada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

10.06.2024 13:59
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetin kontrolden çıkıp şarampoldeki bahçeye uçması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarası saat 00.30 sıralarında Hasdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Gökçesaray Mahallesi istikametine seyir halinde ola Abdullah U. (54) idaresindeki 07 UF 316 çift kabin kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan şarampole yuvarlanan kamyonet, takla atıp ters şekilde bir bahçede durdu. Kazada kamyonet sürücüsü Abdullah U. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Nuriye U.(51) ve Aykut U.(24) yaralanırken, 83 yaşındaki Ümmü T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ümmü T., ileri tetkik ve tedavisi için Alanya'ya sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da kamyonet şarampole uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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