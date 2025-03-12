Antalya'da Kayıp Kediler Endişe Yarattı - Son Dakika
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Antalya'da Kayıp Kediler Endişe Yarattı

Antalya\'da Kayıp Kediler Endişe Yarattı

Antalya'da siyah kedilerin kaybolması mahalle sakinlerini tedirgin etti. Engelli kedi 'Karam' çalındı.

12.03.2025 15:00
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Antalya'da aynı bölgede ortadan kaybolan siyah ve koyu renkli kediler mahalle sakinlerini endişelendirdi. Son olarak 5 yıldır bakımını yaptıkları 'Karam' isimli engelli kedi kimliği belirsiz bir kişi tarafından götürülen kadın "Bu kedinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 8 Mart günü Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde yaşandı. Antalya'da bölge esnafının baktığı kedilerin arasından özellikle siyah ve koyu renkli kedilerin ortadan kaybolması mahalleliyi huzursuz etti. Son olarak 5 yıldır baktıkları ve tedavi ettirdikleri engelli kedinin ortadan kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceleyen apartman sakinleri, 'Karam' isimli kedinin bir kadın tarafından sepete konularak götürüldüğünü gördü. Kamerası görüntülerinde kadının yaklaşık 15 dakika boyunca çevresindeki kedilerden özellikle siyah ve engelli olan kediyi almak için çabaladığı görüldü.

"Uyarılmasına rağmen kediyi götürüyor"

Yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının çevreden birkaç kişi kedinin sahipli olduğunu söylemesine rağmen kediyi götürdüğünü ileri süren mahalle sakinlerinden Güzide Polat, "Cumartesi günü buradan kedimiz çalındı. Siyah ve 5 senedir baktığımız ampute edilmiş bir kediydi. Bir tane kadın, gayet profesyonel bir şekilde gelip kediyi yakalıyor. Kediyi kutuya koyup, etrafı kontrol edip bir yerlere haber veriyor telefonla. Kamerada görüntüleri de var zaten. Arkasından kediyi kimseye çaktırmadan götürüyor. Birkaç kişi kendisini uyarıyor. Bu kediye bakıldığını, sahipli olduğunu söylüyorlar. Ama buna rağmen kadın hiçbir şekilde dikkate almıyor. 'Ben sahipleneceğim, başkalarına sahiplendireceğim' diyor. Yabancı uyruklu melez bir arkadaş. Afrika kökenli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Çevrede özellikle siyah kediler ortadan kayboluyor"

20-25 tane kediye baktıklarını söyleyen Polat, yakın çevrelerde de özellikle koyu renkli kedilerin kaybolduğunu duyduklarını belirterek, "Burada bizim baktığımız 20-25 tane kedi var ortalama. Bu değişiyor. Arka sokaklardan da koyu renkli kedilerin çalındığını duyduk. Aynı zamanda Deniz Mahallesi'nde de siyah beyaz veyahut koyu renkli kediler sürekli çalınıyor. Yok oluyorlar kediler ve biz mahalleli olarak bundan çok şikayetçiyiz. İnsanların gözünün içine baka baka yabancı uyruklu bir insanın çalmasına akıl sır erdiremiyoruz. Özellikle koyu renkli kedileri seçiyorlar. Tam anlamış değiliz. Çünkü eline gelen bir sürü kedi var, sevdiği kedi var. ve burada insanların sevebildiği, dokunabildiği biri sürü kedi varken, yavrulamış yeni kedi varken, özellikle siyahı seçip götürüyor" ifadelerini kullandı.

"Karam'ın bulunmasını istiyoruz"

Polise haber verdiklerini ve bu olayın arkasını kovalayacaklarını belirten Güzide Polat, "Bu kedinin başına gelmeyen kalmadı. Bir kez sakatlandı, zaten ayağı kangren olduğu için ampute edildi. 3-4 kez yavruladı, yavruları hep araçlar tarafından ezildi. Her seferinde hayvan sağlıklı bir şekilde ilerleyemedi. Hepsinde tedavi ettirdik. Bu kedinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Çalanların bir şekilde bulunması taraftarıyız. İnşallah bir şekilde bulunur. Sokak hayvanlarının yaşayabilecekleri alanları biz katletmiş durumdayız. Onları korumaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu kişi kimse lütfen bence elini vicdanına koysun"

Mahalle sakinlerinden Sevinç Kuzdere ise, "Kedilere zulüm ediyorlar ve biz kedilere bakan insanları da zor durumda bırakıyorlar. Son olarak siyah kedimizin -Karam ismi- götürülmesi cidden bizi çok üzdü. Bu kişi kimse lütfen bence elini vicdanına koysun, kedimizi geri getirsin. O bizim çocuğumuz gibi" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kayıp Kediler Endişe Yarattı - Son Dakika

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