Antalya'da Konteyner Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Antalya'da Konteyner Yangını Korkuttu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktör römorkunun üstündeki konteynerde çıkan yangın, çevre sakinlerini endişelendirdi. Alevlere müdahale eden ekipler, konteynerin tamamen yanmasını engelleyemedi.

09.04.2025 11:53  Güncelleme: 11:59
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Antalya'da traktör römorkunun üstündeki konteyner alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arazide bulunan bir konteynerde çıkan yangın korkuttu. Alevlere teslim olan konteyner kullanılamaz hale geldi.

Sanayi Mahallesi 2070 Sokak üzerinde, hurdacıların karşısındaki boş arazide traktör römorku üzerine yerleştirilen konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Ancak yapılan müdahalelere rağmen konteyner tamamen yanarak demir yığınına döndü.

Yanan konteynerin, Side Belediyesinden emekli Ramazan Taşkesen'e ait olduğu ve şahsın tek başına bu konteynerde yaşadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Konteyner Yangını Korkuttu - Son Dakika

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