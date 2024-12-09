Antalya\'da Kumar Operasyonları

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Antalya'da polis ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen kumar operasyonlarında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 14 kişiye, kumar oynadığı tespit edilen 54 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, kumar ve tombala olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin son 1 haftada gerçekleştirildikleri çalışmalarda 844 adet iskambil kağıdı, 10 adet çetele (yaz boz), 8 adet isteka, 222 adet okey taşı, 59 adet muhtelif para yerine geçen pul, bir miktar para ile 3 adet Slot makinesine el konuldu.

Operasyon kapsamında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 14 kişiye, kumar oynadığı tespit edilen 54 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. - ANTALYA