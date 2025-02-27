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Antalya'da Kundaklama Olayı

Antalya\'da Kundaklama Olayı

Serik'te bir şüpheli, çöp konteynerinden aldığı kartonu ateşe vererek iş yerini kundakladı.

27.02.2025 11:47
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Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz bir şüpheli, çöp konteynerinden aldığı kartonu ateşe vererek plastik kasaları tutuşturdu ve iş yerini kundakladı. Kundaklama anı, çevredeki bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yangın sonucunda plastik kasalar zarar görürken, sebzeler telef oldu.

Olay, dün saat 23.35 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Toptancı Hali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ö.'ye ait ardiye deposunun önüne gelen şüpheli, çöp konteynerinden aldığı kartonu çakmakla ateşe verdi. Ardından kartonu plastik kasaların arasına atarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen şahıs, alevlerin yükseldiğini fark edince olay yerinden hızla ayrıldı.

Yangında iş yeri deposu zarar gördü

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ancak iş yerinde bulunan plastik kasalar kullanılamaz hale gelirken, depodaki sebzeler de zarar gördü.

"Alevleri görünce tırımı çektim. Nasıl oldu anlamadık"

Olay sırasında bölgedeki tır şoförlerinden Seyfettin Mandacı, yangını fark eder etmez iş yeri sahiplerini aradıklarını belirterek, "Ben buraya tırımı yanaştırdım. Birdenbire alevler yükseldi. Hemen iş yeri sahiplerini aradık. Alevleri görünce tırımı ve diğer araçları zarar görmemesi için çektik. Yangın çöp konteynerinin yanından başladı, nasıl oldu anlamadık" dedi.

Polis şüpheliyi arıyor

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının plastik kasaları ateşe vermesi, ardından bölgeden uzaklaşması, daha sonra geri dönerek yangını kontrol etmesi ve alevleri görünce kaçması anbean kaydedildi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Kundaklama Olayı - Son Dakika

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