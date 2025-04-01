Antalya'da lüks araç kazası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da lüks araç kazası

Antalya\'da lüks araç kazası

Sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden lüks araç, park halindeki 7 araca çarparak kaçtı.

01.04.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks araç, park halindeki araç ve 6 motosiklete çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve beraberindekiler, rahat tavırlarıyla verdikleri hasarı kontrol ederek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kaldırımda yürüyen bir yayanın saniyelerle kazayı kıl payı atlattığı görüldü.

Kaza, dün sabah 07.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AJP 777 plakalı lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halindeki 80 EJ 425 plakalı araca, ardından da park halindeki 6 motosiklete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ardından lüks araçtan inen gençler çarptıkları aracı ve çevreyi kontrol ettikten sonra tekrar araca binerek kaza yerinden uzaklaştı.

Araç terk edilmiş olarak bulundu

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kaza yerinden kaçan lüks otomobil ise Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı bölge ekibi tarafından olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta Fener Mahallesi 1942 Sokak üzerinde çalışır ve terk edilmiş olarak bulundu. Lüks aracın çarptığı araç ve motosikletlerin sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. Sürücüsüne ulaşılamayan araç ise çekici yardımıyla otoparka çektirilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan caddeyi savaş alanına çeviren kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde lüks aracın park halindeki araca çarparak kaldırıma çıkardığı ve ardından da yol kenarında bulunan 6 motosiklete çaptığı görüldü. Olaydan birkaç saniye önce kaldırımdan yürümekte olan bir yayanın da kazayı ucuz atlattığı görüldü. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve yanında bulunan gençlerin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı. Araçtan inen gençlerin çarptıkları araç ve motosikletleri kontrol etmelerinin ardından tekrar araca binerek hiçbir şey olmamış gibi hızla olay yerinden uzaklaştıkları kamera görüntülerine yansıdı.

Sürücü hakkında şikayetçi oldular

Araç sürücüsü hakkında karakola giderek şikayetçi olduklarını belirten araç sahibi ve işletmeci Aysu Naz Yücebulut, "Bir tane BMW marka bir araç gelip önce benim aracıma sonra iş yerinin motosikletlerine çarpıyor. Sonra aracı başka bir yerde motoru çalışır, silecekleri ve her yeri açık bir vaziyette bırakıyor. Karakola giderek şikayetçi olduk, akşam tanıdıkları vasıtasıyla uzlaşmak istediklerini söylediler. Tahmini 700 bin civarı bir zararımız var, araç ve motorların hepsi perte çıkmış durumda. Çok hızlı değil, ama o anda telefonla mı uğraşıyordu, ne yapıyordu bilmiyorum ama çok hızlı değildi. Kimsenin canına bir şey olmadı, maddi hasarlı bir olay" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, antalya, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da lüks araç kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
Bursa’da 4 gündür kayıp olan genç parkta ölü bulundu Bursa'da 4 gündür kayıp olan genç parkta ölü bulundu
İspanya’da kömür madeninde patlama: 5 ölü, 4 yaralı İspanya'da kömür madeninde patlama: 5 ölü, 4 yaralı
Baba oğlunu silahla katletti Baba oğlunu silahla katletti
TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
MSB’nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı CHP’den “yanlış fotoğraf“ tepkisi MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi
Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
Volkan Konak’ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi
İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı
Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

13:36 Volkan Konak’ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi Volkan Konak'ın kızı Şimal cenaze töreninde baygınlık geçirdi
13:26 İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için başvuru yapıldı
13:10 Volkan Konak’ın cenazesinde gerginlik Polis barikatı yıkıldı Volkan Konak'ın cenazesinde gerginlik! Polis barikatı yıkıldı
12:33 ’Kuzey’in oğlu’na veda Eşinin feryadı yürekleri dağladı 'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
09:53 İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından ilk anket İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
08:36 Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı Eşine mesajlarını göstermeyince dehşet saçtı
07:44 Kılıçdaroğlu’na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız Kılıçdaroğlu'na açık açık soruldu: Kurultayda aday olacak mısınız?
07:34 Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş Özdağ: Çete mensupları tutuklu gençlere ağır mobbing yapıyormuş
07:23 MSB’nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı CHP’den “yanlış fotoğraf“ tepkisi MSB'nin hazırladığı albüm ortalığı karıştırdı! CHP'den "yanlış fotoğraf" tepkisi
07:11 TSK’dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı TSK'dan ihraç edilen teğmenler geri dönüş için dava açtı
01:08 Baba oğlunu silahla katletti Baba oğlunu silahla katletti
00:08 İspanya’da kömür madeninde patlama: 5 ölü, 4 yaralı İspanya'da kömür madeninde patlama: 5 ölü, 4 yaralı
00:02 Bursa’da 4 gündür kayıp olan genç parkta ölü bulundu Bursa'da 4 gündür kayıp olan genç parkta ölü bulundu
23:19 Trump’tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2025 15:10:52. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da lüks araç kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement