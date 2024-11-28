Antalya\'da Lüks Araç Operasyonu

Antalya'da 'change' lüks araç operasyonu
El koyulan 9 lüks araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti
ANTALYA - Antalya'da şasi ve kimlik numaraları değiştirilen 9 lüks araç tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalıntı ve gümrük kaçağı araçların şasi ve kimlik numarasının değiştirip parçalanarak yedek parça olarak kullanılması, haksız kazanç elde edilmesi ve çalıntı araçların kimliğinin değiştirilmesinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, el koyulan lüks 9 araçta 'change' yapılarak şasi ve kimliklerinin değiştirildiğini tespit etti.
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