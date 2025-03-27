Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü

Geniş Video İzle

Antalya'da bir vatandaş annesinin mezarının üzerinde rüzgar gülü görünce şüphelendi. Toprağı kazan adam bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülmüş kedi cesedi buldu. Adam çektiği videoda, "Hiç mi yer bulamadınız? İnsana saygınız mı yok? Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi?" diyerek tepki gösterdi.

27.03.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 12. Cadde üzerinde bulunan Türbeli Mezarlığı'na annesinin kabrini ziyaret eden bir vatandaş mezarın üzerine rüzgar gülü konduğunu gördü. Vatandaş, aynı zamanda toprağın eşelenerek bir bölümünün kartonla çevrildiğini fark etti.

KEDİYİ ANNESİNİN MEZARININ İÇİNE GÖMMÜŞLER

Durumdan şüphelenen vatandaş ilk başta mezarı ziyarete gelen çocukların yapmış olabileceğini düşünerek durumu yakınlarına anlattı. Ancak yakınlarının böyle bir şeyden bilgisinin olmadığını söylemesi üzerine vatandaş tekrar mezarlığa gitti. Annesinin mezarı üzerinde kartonlar ile çevrili alanı kazmaya başlayan vatandaş, bir süre sonra çıkan tahtayı kaldırdığında poşet içerisinde gömülü bir canlı olduğunu fark etti. İlk başka poşet içerisinde bir bebeğin gömülmüş olabileceğini düşünen vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi tarafından açılan poşetten yakın zamanda telef olmuş bir kedi çıktı.

"HİÇ Mİ YER BULAMADINIZ?"

Cep telefonuyla kayda aldığı videoda duruma tepki gösteren vatandaş, "Hayvan sevgisi olan arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz annemin mezarı. Kedisi ölmüş, buraya annemin mezarının içine defnetmiş. Hiç mi yer bulamadınız? İnsana saygınız mı yok? Hayvana saygınız var ama ölen bir insana saygınız yok. Bu mudur hayvan sevgisi, bu mudur duyarlılık" dedi.

Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü
Kaynak: İHA

hayvan sevgisi, Hayvan Hakları, antalya, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Aydin Yildiz:
    Sıkıntı sende kardeşşşş Ulan önce rahmeliye bir mezar yapsaydında yeri belli olsaydı. Önce kendini yargıla. 24 65 Yanıtla
  • AHMET LEVENT:
    Memlekette ahlak ta din de 0'ın altına indi.Güya müslüman ülkeyiz ama oruç tutanların sayısı tutmayanların yarısı ya vardır ya yoktur.Bu sözde dindar iktidar herşeyini mahvetti memleketin. 45 38 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
01:23 CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında soruşturma başlatıldı
00:16 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM’de kabul edildi 4 bin liralık emekli bayram ikramiyesi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 17:57:53. #7.13#
SON DAKİKA: Annesinin mezarında rüzgar gülü gördü, toprağı kazınca dehşete düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement