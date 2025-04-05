Antalya'da Minibüs-Taksi Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Minibüs-Taksi Kazası: 3 Yaralı

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Manavgat’ta minibüs ile ticari taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

05.04.2025 12:07
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Minibüs ile ticari taksi kavşakta çarpıştı: 2'si turist 3 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari taksi ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, taksi şoförü ve 2 İngiliz turist yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza; Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Erdem Cesur'un kullandığı 07 HN 563 plakalı ticari taksi, Cumhuriyet Caddesi kavşağına geldiğinde, kavşaktan geriye dönmeye çalışan Ramazan Avcı'nın kullandığı 07 J 0284 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, ticari taksi sürücüsü Erdem Cesur ile takside yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Sara Van Dar Lay ve Alistair David Lay yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Minibüs-Taksi Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Minibüs-Taksi Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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