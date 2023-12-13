Antalya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

Antalya'da 2 gün önce devren kiralık alınan mobilya atölyesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İlk incelemede yangının kağıtların tutuşması sonucu başladığı tespit edilse de ekipler tarafından kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlatıldı.

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi Menderes Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde 2 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde çıktı. Atölyeden dumanların çıktığını gören çevre esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi Kepez itfaiye birimi yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken atölyede 50 bin TL'ye yakın maddi hasar meydana geldi. Atölyenin 2 gün önce Ali Gaffar Artagus tarafından devren kiralandığı ifade edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan araştırmada, yangının atölyede bulunan kağıtların tutuşması sonucu başladığı tespit edilse de iş yeri sakinlerinin kundaklanma şüphesiyle şikayette bulunması üzerine polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ANTALYA