Antalya\'da Motosiklet Kazası: İki Ölüm

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen ve 14 yaşındaki erkek çocuğunun hayatını kaybettiği kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaya da hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi Kahyalar Sahil bölgesinde meydana geldi. Ö.D.T. idaresindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, Fatma Yiğit (65) isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Berkay Akgül olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Fatma Yiğit hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Berkay Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri güvenlik çemberine alınarak inceleme yapıldı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Akgül'ün cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralı yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Yiğit ise doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından olay yerinden firar motosiklet sürücüsünün ise jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA