 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antalya\'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde bulunan bazı eşyalar zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

31.01.2024 14:31
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesine müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.10 sıralarında Kumluca ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hükumet Sokağında Mehmet Yılmaz'a (50) ait müstakil evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı evde bazı eşyalar yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kumluca, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Güvenlik, Antalya, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:36:36. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement