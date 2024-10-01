Antalya'da jandarmanın nargile kafelerine gerçekleştirdiği denetimlerde belgesi olmadan nargile sunumu yapan 4 işletmeye 332 bin lira para cezası kesildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nargile kafelere yönelik 10 işletmede denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde Nargile Sunum Belgesi (TAPDK) olmadan nargile sunumu yaptığı tespit edilen 4 ayrı işletmeye toplam 332 bin TL İdari para cezası uygulanarak, İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı bulunmayan 2 iki işletme hakkında da idari işlem yapılmıştır. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Antalya'da Nargile Denetimi: 4 İşletmeye 332 Bin TL Ceza - Son Dakika
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