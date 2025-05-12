Antalya\'da nisanda 154 kaçakçılık, 755 narkotik operasyonu yapıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, nisan ayında il genelinde toplamda 8 bin 961 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 97.4'ünün aydınlatıldığını bildirdi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Nisan ayında güncel güvenlik ve asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliği Hükümet Konağındaki Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda Vali Şahin'e, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ve Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.

Asayiş olaylarının yüzde 97.4'ü aydınlatıldı

Vali Şahin, Nisan ayında il genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bölgesinde toplamda 8 bin 961 asayiş olayının meydana geldiğini ve olayların yüzde 97.4'ünün aydınlatıldığını belirtti. Vali Şahin, bu olayların 3 bin 749'unun kişilere, bin 332'sinin malvarlığına, 122'sinin millete ve devlete, bin 96 'sının ise topluma karşı meydana geldiğini; çeşitli suçlardan aranan 7 bin 199 şahsın yakalandığını, bunlardan 744'ünün tutuklandığını ifade etti.

Antalya genelinde 3 bin 869 adet uygulama yapıldı

İl genelinde 2 bin 103'ü şok uygulama olmak üzere 3 bin 869 adet uygulamanın yapıldığını belirten Vali Şahin, "1 milyon 468 bin 527 şahıs ve 811 bin 69 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda, 133 adet tabanca, 39 adet kurusıkı tabanca, 107 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği, 2 bin 39 adet fişek, 28 adet çalıntı oto, 33 adet çalıntı motosiklet, 13 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 489 bin TL değerinde ziynet eşyası, 207 bin 240 TL nakit para ve 32 bin 910 TL değerinde döviz ele geçirildi" dedi.

Kaçakçılık mücadele kapsamında 154 operasyon yapıldı

Jandarma ve emniyetin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nin yaptığı operasyonlara değinen Vali Şahin, "Organize Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele, Aklama Suçları ve Suç Gelirlerine Yönelik Suçlar ile Mücadele birimlerinde toplamda 154 operasyon gerçekleştirilerek 370 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 115 şahıs tutuklanmış, 48 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 197 şahıs ise serbest bırakılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçundan 12 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 3 şahıs tutuklanmıştır. 6136 SKM suçundan 6 ayrı olayda 6 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 1 şahıs tutuklanmıştır. Tefecilik suçundan 7 ayrı olayda 13 şüpheli şahsa işlem yapılmış 9 şahıs serbest kalmış, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şahıs ise tutuklanmıştır. Rüşvet suçuna karışan 2 şüpheli şahısta tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 4 bin 505 adet elektronik sigara, 284 bin 474 şişe kaçak içki, 2 milyon 82 bin litre kaçak içki, 9 bin 603 paket kaçak sigara, 4 bin 12 adet kaçak eşya, 511 bin 82 adet dolu makaron, 565 bin 210 adet boş makaron, 6 adet tabanca, 213 adet fişek, 109 adet tarihi eser, 3 bin 67 adet kaçak emtia, 5 bin 810 adet kaçak tütün, 275 adet kaçak elektronik sigara likiti, 5 bin 65 adet kaçak ilaç, 58 bin adet kaçak güneş gözlüğü, 3 bin 500 litre kaçak zeytin yağı ve 27 adet sahte belge ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde 42 milyon TL değerinde suç geliri ve suçtan elde edilen malvarlığı ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Narkotik suçlarla mücadelede 755 operasyon

Vali Şahin, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 755 adet operasyon gerçekleştirildiğini ve 845 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, işlem yapılan şahısların ise 87'sinin tutuklandığını söyledi. Vali Şahin yapılan operasyonlarda; 10 kg 602 gr skunk, 2 kg 686 gram esrar, 10 kg 797 gram eroin, 13 kg 666 gram metamfetamin, 869 gram kokain, 4 kg 673 gram bonzai, 3 bin 136 adet sentetik ecza, 15 bin 53 adet ecstasy hap, 10 adet captagon, 45 kök kenevir ele geçirildiğini NARVAS projesi kapsamında da 308 ihbara istinaden bin 16 uygulama yapıldığını ifade etti.

13 bin 937 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı

Antalya'da nisan ayında yapılan 6 ayrı göçmen kaçakçılığı operasyonunda, adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli organizatör şahıstan 2 şahsın tutuklandığını, 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 2 şahsın da serbest kaldığını açıklayan Vali Şahin, "İlimiz genelinde suça karışıp yakalanan 78 şahıs hakkında ise gerekli işlemler yapılmıştır. Mobil Göç noktalarında bin 711, merkez ve dış ilçe birimlerimizce 12 bin 226 yabancı uyruklu şahsın ülkemizde yasal kalışı yönünden sorgulamaları yapılmıştır. Bu sorgulamalar neticesinde toplamda 194 Suriye uyruklu şahsa ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapılmış, kayıtsız 56 Suriye uyruklu şahıs geçici barınma merkezlerine sevk edilmiş, 76 farklı uyruklarda yabancı uyruklu şahıs ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. İlimiz genelinde toplamda 114 bin 510 yabancı uyruklu şahsın oturma izinli olarak ikamet etmektedir" dedi.

Nisan ayında 539 bin 408 sürücü denetlendi

Açıklamada, trafiğe ilişkin verilere değinen ve Antalya'da 1 milyon 594 bin 196 motorlu araç olduğunu ifade eden Vali Şahin, "İl genelinde gerçekleşen 539 bin 408 adet trafik denetiminde 102 bin 485 şahsa idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 3 bin araç trafikten men edilmiş, 8 e-scooter sürücüsüne de cezai işlem yapılmıştır. Korsan taşımacılık kapsamında 67, engelli araçları için ayrılmış park yerlerini kullanan 2 bin 372 araca cezai işlem uygulanmıştır. İl genelinde meydana gelen 2 bin 43 trafik kazasında maalesef 7 vatandaşımız vefat etmiş bin 400 vatandaşımız yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

Siber suçlarla mücadelede 13 operasyon gerçekleştirildi

Siber suçlarla mücadele alanında yapılan operasyonlara da değinen Vali Şahin, "Gerçekleştirilen 13 operasyonda toplam 28 şüpheli şahıs yakalanmış, 4 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 19 şahıs serbest bırakılmıştır" dedi.

907 gemi, tekne ve işletme kontrol edildi

Sahil Güvenlik unsurlarınca 2 bin 993 saat seyir yapıldığı bilgisine veren Vali Şahin, "907 adet gemi, tekne ve işletme kontrol edildi. 67 gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandı" diye konuştu. KİHBİ sorgulamaları kapsamında 5 bin 872 adet şahsın sorgulamasının yapıldığını ve arama kaydı bulunan 3 kişi hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını da belirten Vali Şahin, icra edilen 4 adet arama kurtarma ve 2 adet tıbbi tahliye görevinde 7 şahsın sağ olarak kurtarıldığını, 1 şahsın ise cansız bedenine ulaşıldığını, 3 adet düzensiz göç olayında ise 80 şahsın sağ olarak kurtarıldığını, 1 şahsın ise cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Yeşildere Mahallesi'nde polis noktamız hizmet vermeye başladı

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Şahin, "Yeşildere Mahallesi'nde kurulacak polis noktası için hem ilçe hem de büyükşehir belediye meclislerinden tahsis kararları alınmıştır. Kalıcı bir bina yapımı için süreç devam etmektedir. Ancak bu süreç tamamlanmadan önce, bölgede konteyner yapı şeklinde bir polis noktası oluşturduk ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık. Bu çalışmamızın ilk olumlu sonuçlarını da almaya başladık" dedi. - ANTALYA