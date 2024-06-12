Antalya'da Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan bir Nüfus Müdürlüğü çalışanı olan Ayşe Bülüç, ikamet ettiği evinde ölü bulundu. Arkadaşları tarafından telefonla arandıktan sonra eve gelen mesai arkadaşları, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen yetkililer, Ayşe Bülüç'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın nedeni otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

12.06.2024 16:45
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Antalya'nın Aksu ilçesinde yalnız yaşayan Aksu Nüfus Müdürlüğü çalışanı kadın ikamet ettiği evinde ölü bulundu.

Olay dün saat 14.30 civarında Barbaros mahallesi 3003 Sokakta meydana geldi. Çalışma arkadaşlarının ifadesine göre; öğle arası evine gelen Ayşe Bülüç, tekrar işe geri dönmeyince, mesai arkadaşları tarafından telefonla arandı. Bülüç, aramalara yanıt vermeyince yaşadığı eve gelen arkadaşları kapıyı çalarak kendisine ulaşmaya çalıştıklarını, kapı açılmayınca durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ve olay yeri inceleme tarafından eve girildiğinde Ayşe Bülüç'ün cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Ayşe Bülüç'ün cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Nüfus Müdürlüğü Çalışanı Kadın Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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