Antalya\'da Odunluk Yangını: Çocuk Oyununu Ateşe Döndürdü

Antalya'da bir apartmanın arkasında bulunan odunlukta çıkan yangın paniğe yol açtı. Odunluk alanını saran alevlerin, 10 yaşlarında bir çocuğun çakmakla oynarken başladığı öne sürüldü.

Yangın, Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2179. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında çıktı. Bir apartmanın arka kısmında bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Odunluk tamamen yanarken, alevler apartmana sıçramadan söndürüldü.

Apartman sakinleri, yangının 10 yaşlarındaki bir çocuğun çakmakla odunluk alanda oynarken başladığını iddia etti. Yangında kimse yaralanmazken odunluk kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA