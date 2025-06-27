Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
27.06.2025 15:33  Güncelleme: 15:41
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Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının elektrik tellerinin çarpması sonucu başladığı tahmin ediliyor ve yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylerken Alanya Kaymakamlığı, yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bilgisini paylaştı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın, elektrik tellerinin birebirine çarpması sonucunda çıktığı değerlendirilen yangına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Özçelik: "Yangını büyük oranda kontrol altına aldık"

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirterek, "Öncelikle Alanya'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umuyorum, bir iki saat içerisinde şu anda kısmen kontrol altına alınmış olan yangını tamamen kontrol altına almış ve soğutma çalışmalarına başlamış olacağız. Sabah saat 08.00 civarında, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda yangının çıktığını düşünüyoruz ama henüz kesin ve net bir bilgi yok. An itibarıyla yangını aşağı yukarı kontrol altına almaya başladık. Elli hektar civarında, belki biraz daha fazla bir alanı kaybetmiş bulunmaktayız" dedi. Yangının Kızılalan bölgesine sıçramaması için yoğun mücadele verdiklerini belirten Özçelik, "Hem Büyükşehir Belediyemizin, hem Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerin, hem de Alanya Belediyesi ekiplerinin ve hava unsurlarımızın yoğun desteğiyle şu ana kadar bu engellemeyi başardık. Umuyorum ki bu noktada yangını durdurmuş olacağız. Tüm Alanya'mıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

"2 uçak, 2 helikopter ve 150 personel müdahale etti"

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ve Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonuyla müdahale edildiği kaydedildi. Yangına, havadan 2 uçak ve 2 helikopter ile; karadan ise 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 5 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği bildirildi. Yangında yaklaşık 50 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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