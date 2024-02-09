Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı

Antalya\'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan bir otobüs şarampole devrildi. Kazada 21 kişi yaralandı ve yaralılar Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

09.02.2024 23:31  Güncelleme: 23:33
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Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazada yaralananlar, Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaza; Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Osman Ulusoy firmasına ait Ali Haydar Güven veya Ersan Uçar'ın kullandığı 61 AU 576 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki İlçesi Güçlüköy Mahallesinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. Kaza haberinin ardından Manavgat'ta bulunan 112 ve özel hastanelere ait ambulansla olay yerine sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle; Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven veya Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız.

Kaynak: İHA

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