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Antalya' da otomobilde yılan alarmı

Park halindeki araca yılan girdi vatandaş ve itfaiyeyi alarma geçti

ANTALYA - Antalya'da vatandaşın aracına yılan girdiği ihbarı, itfaiyeyi alarma geçirdi. 30 dakika boyunca yapılan kontrolde herhangi bir yılan bulunamadı. Vatandaş ise çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti. Yılanın kayboluşu ise merak konusu oldu.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Akdeniz Sanayi Sitesi 5031 sokakta park halindeki otomobilde meydana geldi. Onur Boranisimli vatandaş, Tofaş marka 07 FKC 61 plakalı otomobilinin motor bölümüne yaklaşık 80 cm uzunluğunda ince ve gri renginde bir yılan girdiğini gördü, Kendi imkanlarıyla yılanı bulup çıkarmaya çalışan Boran, başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı detaylı bir şekilde inceledi, 30 dakika boyunca yapılan aramalarda bir yılana rastlanılmadı.

Olay anını anlatan Onur Boran," otomobilime binecektim. kapısını açtım ve o sırada yılan aracımın altına kaçtı. Sonra motor kaputunun içine girdi. Bekledim biraz ama yılan çıkmadı, itfaiye geldi bulamadı. Aracımın içine girerse o sıkıntı. Çünkü çocuklarım var. 80 cm, ince yapılı ve kül renginde bir yılandı "dedi.

Olayın ardından Onur Boran, çaresizce bekledikten sonra aracına binip gitti.