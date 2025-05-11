Antalya\'da Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün gece Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. isimli vatandaşa ait park halindeki 07 FIA 09 plakalı otomobil, sol ön kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O sırada çevredeki binada çamaşır sermek için balkona çıkan bir kadın tarafından fark edilen olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak kundaklama şüphesi üzerine inceleme başlattı. - ANTALYA