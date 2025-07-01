Antalya\'da Parkta Bir kişinin Ölümü

Antalya'da 1 kişi park içerisinde oturduğu bankta ölü bulundu

Olay, saat 09.00 sıralarında Yenigün Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Yenigün Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde park içerisindeki bankta 1 kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın Murat Serttaş (48) olduğunu belirledi. Evsiz olduğu düşünülen Serttaş'ın cansız bedeni savcılık ve ekiplerin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA