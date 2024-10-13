Antalya'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu

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Antalya'da patenli 3 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde 3 gencin patenle gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Patenli gençlerin, hareket halindeki bir araca tutunarak ilerlemeleri yürekleri ağza getirdi.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, patenli 3 genç kırmızı ışıkta bekleyen bir hafif ticari aracın arkasına ve yanlarına tutunarak tehlikeli bir yolculuğa çıktı. Gençler, aracın hareket etmesiyle birlikte akan trafikte hızla ilerlemeye başladı. Yaklaşık 500 metre boyunca yolculuklarını sürdüren gençler, aracın kavşağa gelerek sağa dönmesiyle birlikte tutundukları yerden ayrıldı ve patenleriyle yollarına devam etti. Bu tehlikeli anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Gençlerin rahat tavırları ve riskli davranışları korkuttu.