Antalya\'da Sahte Alkol Operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda sahte alkol yapımında kullanılacağı belirlenen 20 bin litre etil alkol ile dolum üniteleri, boş bidonlar, dolum ünitesi arıtma makinesi ve filtre makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların sahte alkol imal edeceği ve bunları piyasa süreceği yönünde alınan bilgi üzerine Alanya ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin litre etil alkol, bin 745 adet 5 litre boş bidon, bin 875 adet bidon kapağı, 1 adet dolum ünitesi,1 adet filtre makinesi ve 1 adet arıtma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA