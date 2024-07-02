Antalya'da Son 2 Haftada 387 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da Son 2 Haftada 387 Kişi Tutuklandı

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda son 2 haftada meydana gelen asayiş olayları ile ilgili olarak 387 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalışmalarda toplamda 5 bin 908 kişi yakalandı ve 599 bin 333 araç ile 30 bin 209 motosiklet incelendi. Ayrıca, hırsızlık malzemeleri ve çalıntı araçlar da ele geçirildi.

02.07.2024 13:53
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Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda son 2 haftada meydana gelen asayiş olayları ile ilgili olarak 387 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 haftada kent genelinde "kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık, yağma, rüşvet, hırsızlık ve cinsel suçlar" başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik umuma açık yer denetim uygulaması, motosiklet, traktör ve servis araçları uygulaması, günübirlik konaklama yerleri uygulaması ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 648 bin 411 kişinin sorgulaması yapıldı.

5 bin 908 kişi yakalandı

Yapılan çalışmalarda bin 800'ü çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıs olmak üzere toplam 5 bin 908 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 387'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 599 bin 333 araç ve 30 bin 209 motosiklet incelendi. Çalıntı olduğu belirlenen 10 otomobil ve 17 motosiklet yakalanırken, eksikleri olduğu belirlenen 12 motosiklet ise trafikten men edildi. Günübirlik konaklama tesislerine yönelik denetimlerde ise 112 işyeri ve 639 konaklama yeni denetlendi.

Hırsızlık malzemeleri ele geçirildi

Denetimlerde, 6 işletmeye 'konaklayan kaydı yapmamaktan', bir işletmeye ise 'konaklama tesisine çalışan kaydı yapmamaktan', kayıt dışı günübirlik olarak kiralama yaptırdığı tespit edilen 3 şahsa ise 'kayıt dışı kiralama yaptırmak' suçundan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca; 61 adet ateşli silah, 376 adet fişek, 12 adet kesici alet, hırsızlık malzemesi 10 adet bisiklet, 14 adet cep telefonu, yaklaşık 158 bin TL değerinde ziynet eşyası ve yaklaşık 117 bin değerinde muhtelif hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Son 2 Haftada 387 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Son 2 Haftada 387 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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