Antalya\'da Şüpheli Ölüm: Kadın Evinde Bulundu

Antalya'da yalnız yaşayan 36 yaşındaki kadın evinde yüzüstü halde ölü bulundu. Vücudunda morluklar tespit edilen Gökalp'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen H.Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüpheli ölüm üzerine çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde, sabah saatlerinde 4 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alınamaması üzerine yakınları endişelendi. Yurt dışında bulunan akrabaları, Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş.'ye (41) ulaşarak durumu bildirdi. H.Ş. ise Gökalp'in ablasına eve gidip bakacağını söyledi.

Aynı saatlerde Gökalp'in babası da Antalya'da yaşayan bir çilingir arkadaşından yardım istedi. Eve gelen çilingirin kapıyı açmasının ardından, genç kadın oturma odasında yüzüstü ve hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 36 yaşındaki Gökalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Durumun şüpheli bulunması üzerine olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık tarafından detaylı inceleme yapıldı. İlk tespitlerde Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Apartman çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, binaya giren kişilerin kimlik tespit çalışmaları da yürütülüyor.

Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyet birimleri cinayet ihtimalini değerlendirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Gözde Gökalp'in 4 yıl boyunca kapı komşuluğu yapan Hasan Hüseyin Dulun, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Gözde benim çocuklarımla aynı yaşıt biri, karşılıklı kapı komşusuyduk. Daha sonra ben taşındım, 4 yıl kapı komşuluğu yaptık. Gözde'nin vefat haberini sabah kahvaltı yaparken babasının telefonuyla öğrendim. Şoktayız. Hemen alelacele toplanıp buraya geldik. Kuşkulu bir ölüm, ötesinde bir şey yok. Babası gece haber alamayınca arkadaşlarını arıyor, komşularını arıyor. Çilingir açıyor kapıyı. Ondan sonra da malum tablo ortaya çıkıyor. Gözde en son beni Ramazan Bayramı'nda aradı, bayramımızı kutladı. Titiz biri olduğu için çok gidip gelemezdik. Erkek arkadaşının kim olduğunu bilmiyordum, bugün gördük. Sevdiğimiz biriydi, oğlum vardı onunla akran, ikisini birbirinden ayırmazdık."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANTALYA