Antalya'da SUV tipi araç uçurumdan uçtu: Korku dolu anlar kamerada

SUV tipi aracın uçurumdan uçtuğu anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da Saklıkent'te içerisinde iki kişinin olduğu SUV tipi araç uçurumdan yuvarlandı. 30 metre yükseklikten aşağı uçan aracın içerisinde bulunan iki kişi kazayı yara almadan atlattı. Aracın uçma anları ise kameraya yansıdı.

Olay, bugün Saklıkent turizm merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sürücüsü öğrenilemeyen 34 DP 4550 plakalı içerisinde 2 kişinin olduğu SUV tipi araç bir anda uçurumdan aşağı uçtu. Yaklaşık 50 metre aşağı uçan aracın içerisinde bulunan kişilerin yardımına vatandaşlar koştu. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.