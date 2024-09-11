Antalya\'da Katil Zanlısı Yakalandı

3.Sayfa

Antalya'da 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası olduğu tespit edilen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yakalamalı şahıslara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda, R.Y. isimli şahsın 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan kesinleşmiş 35 yıl hapis cezası olduğu tespit eden ekipler, şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

R.Y. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA