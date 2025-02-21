Antalya'da Trafik Denetiminde 16 Bin Ceza - Son Dakika
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Antalya'da Trafik Denetiminde 16 Bin Ceza

Antalya\'da Trafik Denetiminde 16 Bin Ceza

Antalya'da son bir haftada 55 bin 854 araç denetlendi, 16 bin 698 sürücüye ceza kesildi.

21.02.2025 11:29
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Antalya'da son 1 haftada yapılan denetimlerde 55 bin 854 araç ve sürücü kontrol edildi, 16 bin 698 sürücüye idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve dron destekli denetim gerçekleştirildi.

55 bin 854 araç denetlendi

Son 1 haftada toplam 55 bin 854 araç ve sürücü denetlendi. Bu kapsamda 6 bin 664 yük taşıyan araç, yolcu taşımacılığı yapan 2 bin 73 araç, alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde denetiminde 5 bin 55 sürücü, emniyet kemeri denetimlerinde ise 14 bin 175 araç kontrol edildi. Motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetimlerde ise 10 bin 861 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

16 bin 698 sürücüye ceza kesildi

Yapılan denetimlerde yasak park yapan 3 bin 167, engelli araçları için ayrılmış alanlara park eden 417, hız ihlali yapan 4 bin 993, alkollü araç kullanan 242, korsan taşımacılık yapan 22, abartı egzoz kullanan 43, kırmızı ışık ihlali yapan bin 592, emniyet kemeri takmayan 845, kask kullanmayan bin 81, sürücü belgesi bulunmayan ve iptal edildiği tespit edilen 439 sürücü ile birlikte toplam 16 bin 698 araç ve sürücüye idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Denetiminde 16 Bin Ceza - Son Dakika

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