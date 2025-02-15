Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Cezalı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Cezalı

Antalya\'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Cezalı

Antalya'da son bir haftada 63 bin araç kontrol edilerek 15 bin 49 sürücüye ceza kesildi.

15.02.2025 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 63 bin 126 araç ve sürücü kontrol edilirken, 15 bin 49 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Trafik birimleri tarafından helikopter ve dron desteğiyle gerçekleştirilen denetimlerde, yük taşıyan araçlar, yolcu taşımacılığı yapan araçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, emniyet kemeri takma zorunluluğu ile motosiklet ve motorlu bisikletlerin kullanımı gibi konular titizlikle incelendi. Denetimler sırasında 6 bin 880 yük taşıyan araç, yolcu taşıyan bin 646 araç, 6 bin 811 alkol ve uyuşturucu madde denetimi, 16 bin 504 emniyet kemeri denetimi ve 12 bin 803 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi, toplamda ise 63 bin 126 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yasak park yapan 2 bin 736 araç, engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerine park yapan 341, hız ihlali yapan 6 bin 294 sürücü, alkollü araç kullanan 237 sürücü ve korsan taşımacılık yapan 16 araç sürücüsü tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Ayrıca, abartı egzoz kullanan 42 araç, kırmızı ışık ihlali yapan 845 sürücü, emniyet kemeri takmayan bin 15 kişi, kask kullanmayan bin 79 motosiklet sürücüsü, sürücü belgesi olmadığı/geri alındığı/iptal edildiği halde araç kullanan 783 kişi ve diğer maddelerle birlikte toplam 15 bin 049 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, 3-sayfa, antalya, Ulaşım, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Cezalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
13:46 Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları’nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu
12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
09:07 Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı
17:05 Kan Çiçekleri’nin yıldızı Yağmur Yüksel’in yeni projesi belli oldu Kan Çiçekleri'nin yıldızı Yağmur Yüksel'in yeni projesi belli oldu
16:56 Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu’ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik kareler: Ömürlük sevgilim
16:53 Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı
16:50 Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL’ye satıldı Sezonun ilk hasadı yapıldı, 1 kilo erik 8 bin TL'ye satıldı
16:48 Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı Taraftarın dediklerini duyan İbrahim Hatipoğlu arkasına bile bakmadı
16:35 Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar Kardan geline 1 milyon lira takı taktılar
16:34 Yunanistan alarma geçti “ABD için önemimiz azalır“ paniğine girdiler Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
16:21 Tuğçe Tayfur’dan ablası Tuğba Dınız’a sert sözler Tuğçe Tayfur'dan ablası Tuğba Dınız'a sert sözler
15:58 Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete’den aşk pozları: Hayat hediyem Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 14:21:45. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Denetimleri: 15 Bin Cezalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.