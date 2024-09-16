Antalya'da Trafik Denetimleri: 7.677 Ceza

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2-16 Eylül 2024 tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık gibi konularda denetim yapıldı.

47 bin 206 araç ve sürücüsü kontrol edildi

Antalya'nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. 2 haftalık denetimlerde; 19 bin 407 yük taşıyan araç, 2 bin 668 yolcu taşıyan araç, bin 319 motosiklet kontrol edilirken, 4 bin 774 araca hız denetimi, 5 bin 238 sürücüye alkol denetimi ve 11 bin 641 emniyet kemeri denetimi yapıldı. Diğer denetimlerle birlikte toplam 47 bin 206 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

7 bin 677 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı

Gerçekleştirilen denetim sonucunda; hız ihlali yapan 3 bin 919, kırmızı ışık ihlali yapan 557, araç muayenesi olmayan 630, emniyet kemeri kullanmayan 128, kask kullanmayan 256, seyir halinde cep telefonu kullanan 331, alkollü araç kullanan 53 ve diğer maddelerle birlikte toplam 7 bin 677 araç ve sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Hava araçlarıyla yapılan denetimlerde ise 170 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı'nda 122 araç sürücüsü ve 409 yolcu olmak üzere toplam 531 yol kullanıcısına eğitim verildi. - ANTALYA