Antalya\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonet ile ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tekke Mahallesi, Zeybekler Sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Muhammet A.'nın kullandığı 07 ANU 937 plakalı ticari araç ile Ali Y.'ın kullandığı 07 BEM 824 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonette bulunan ve çilek üretimi yaptığı öğrenilen sürücü Ali Y. ile R.A.Y., M.K.Y. ve Z.Y itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kamyonetteki yaralılarla birlikte yine yaralanan ticari araç sürücüsü Muhammet A. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA