Antalya\'da Trafik Kazası: Eş Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolcu konumundaki eşi ise yaralandı.

Kaza, Serik- Belek yolu Eminceler mevkiinde meydana geldi. Kamil Taşevi idaresindeki 07 ADF 057 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 2 metre yüksekliğindeki şarampole düştü. Takla atarak yan yatan araçtan sürücü kendi imkanları ile çıkarken eşi Ayşe Taşevi araçta sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taşevi sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Serik'teki özel hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA