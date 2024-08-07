Antalya\'da Tünektepe Teleferik Kazası Davası İkinci Duruşması Görüldü

3.Sayfa

Antalya'da Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına yol açan teleferik kazasıyla ilgili davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisleri'nde 12 Nisan 2024'te meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine, 7 kişinin de yaralanmasına yol açan teleferik kazasıyla ilgili dava devam etti.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, sabah saat 11.00'de başladı ve 6 saat sürdü. İlk duruşmada salıverilen ve tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye meclis toplantısı nedeniyle duruşmaya katılmadı. Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. İlk celsede istenilen eksik belgelerin tamamlamasıyla davaya geçildi. Önceki duruşmada ifadesi alınmayan mağdurların ifadesi alındı.

"Direğin devrildiğini gördüm"

Kazada ağır yaralanan mağdurdan Özlem Ş. olay günü 17.20 sıralarında teleferiğe bindiklerini belirterek, "Kabinde 8 kişi ile birlikte aşağı yönde ilerlerken direğin devrildiğini gördüm. Kısa süre sonra direk kabine çarptı ve yere düştük. Düşer düşmez kaburgamda şiddetli ağrı hissettim. Nefes almakta zorlandım. Yaklaşık 45 dakika sonra AFAD ekipleri gelerek müdahale etti. İki saat sonra helikopterle aşağı indirildim. Ağır yaralı olarak yoğun bakıma alındım. Yaklaşık 3 gün yoğun bakımda kaldım. Kaburgamda ve ayağımda kırık tespit edildi. Yaklaşık 4 aydır bu durumdayım. Olaydan 10 yaşındaki oğlumda etkilendi. Bir önceki duruşmaya katılıp ifadesini verdi. Bu olaydan çok etkilendiği için bu duruşmaya katılmadı. Tüm sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun sonucuyla ilgili sanıklardan savunma istedi.

Tutuklu sanık dönemin ANET Genel Müdürü Ahmet Buğra Samsunlu, bilirkişi raporunun aleyhine olan kısımlarını kabul etmediğini belirtti.

Tutuksuz sanık Mesut Kocagöz'ün avukatı Buğra Özçelik, müvekkilinin belediye başkanı olduğunu, Kepez ilçesi için büyük projelerinin bulunduğunu ve bu projeleri hayata geçirmek için yurt dışında birebir görüşme ve maddi kaynak arayışlarında bulunması gerektiğini belirterek, konulan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti duruşma sonunda tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Mesut Kocagöz'ün yurt dışı çıkış yasağının devam etmesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim tarihine erteledi.

Ne olmuştu

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip K.B., Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi K.'nın asli kusurlu; Orhan K, Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A.'nın tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

İlk duruşmada mahkeme, sanık Mesut Kocagöz'ün tahliyesine, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol'un tutukluluğunun devamına, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutuklu yargılanmasına hükmetti. - ANTALYA