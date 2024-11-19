Antalya'da Tuvalet Çığlığı Panik Yaratmış - Son Dakika
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Antalya'da Tuvalet Çığlığı Panik Yaratmış

Antalya\'da Tuvalet Çığlığı Panik Yaratmış

Antalya’da bir parkta tuvaletten gelen çığlıklar paniğe yol açtı, kadın zarar görmeden kurtarıldı.

19.11.2024 14:37
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Antalya'da park içerisinde bulunan tuvalette bir kadının çığlıklar attığı ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Antalya'da park içerisinde bulunan tuvaletten gelen kadın çığlığı çevredeki vatandaşlara panik yaşattı. Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 65 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Park içerisinde bulunan tuvaletten bir kadının çığlıklar attığını duyan vatandaşlar durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kadına yardım etmek isteyen vatandaşlar ilk başta kapısında 3 adet asma kilit bulunan kapının kadının üzerine kilitlendiğini düşündü. Ancak kapının içeriden sürgülenerek kapatıldığını fark etmelerinin üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Polis uzun süre dil döktü

Verilen adrese gelen polis ve itfaiye ekipleri, isminin Gizem Ö. olduğu öğrenilen kadının bulunduğu yerden çıkması için uzun süre çaba sarf etti. Ekipler gelmeden önce çığlıklar atan kadına polis herhangi bir problem olup olmadığını sordu. Bir süre sonra bulunduğu yerden çıkan kadın ekiplere "Problem yok" derken, yapılan sorgusunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekibi tarafından parktan uzaklaştırılan Gizem Ö., "Kolay gelsin, sizleri çok seviyorum" diyerek bölgeden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Tuvalet Çığlığı Panik Yaratmış - Son Dakika

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