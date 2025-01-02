Antalya'da Üç Kardeşin Cenazesi Teslim Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Üç Kardeşin Cenazesi Teslim Alındı

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İranlı üç kardeş, kömürle intihar ederek yaşamlarına son verdi. Cenazeleri 45 gün sonra alındı.

02.01.2025 14:19
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Antalya'da 45 gün önce ölü bulunan İranlı 3 kardeşin cenazeleri teslim alındı

Oturdukları dairenin pencerelerine bant çekip yaktıkları kömürden çıkan gazla hayatlarına son verdiler

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 45 gün önce evlerinde ölü bulunan İran uyruklu üç kardeşin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Olay 13 Kasım tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İran'dan Türkiye'ye gelen 3 kardeş Güzeloba Mahallesi'nde eşyalı olarak bir daire kiraladı. Son olarak 27 Ekim tarihinde ülkelerinde bulunan aileleri ile görüşen 3 kardeşe yaklaşık 15 gündür yakınları ulaşamadı. Aile, Antalya'da ikamet eden İran uyruklu bir yakınlarından durumu haberdar ederek oğullarına ulaşmasını istedi.

İran'daki aileleri 15 gündür ulaşamamış

Ailenin isteği üzerine verilen adrese gelen Emrullah Esedi isimli İran vatandaşı, kapıyı çalmasına rağmen kardeşlere ulaşamadı. Ailenin ısrarı ile polis merkezine giden Esedi, ekiplerle birlikte Güzeloba Mahallesindeki adrese geldi. Ev sahibinde bulunan yedek anahtar vasıtasıyla ikamete giren ekipler ev içerisinden ağır bir kokunun geldiğini fark etti. Bir odanın kapısının arkadan kilitlenmesi nedeniyle içeri girmekte zorlanan ekipler kapıyı açtıklarında, isimlerinin Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian olduğu öğrenilen 3 kardeşin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Kapı ve pencereleri bantlayıp, içerde kömür yakmışlar

Bunun üzerine adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Mohammed Reza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian isimli kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini ve bu nedenle hayatlarına son verdiklerini yazdıkları bir not bulundu. 3 kardeşin ikamet içerisinde ki bir odanın kapı ve camlarını hava geçirmeyecek şekilde bantladıktan sonra içerde folyo üzerinde kömür yaktıkları ve içeriyi kaplayan dumanla toplu şekilde hayatlarına son verdikleri belirlendi

Cenazeler 45 gün sonra alındı

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından üç kardeşin cenazeleri, 45 gün sonra aile üyeleri tarafından teslim alındı. Mohammed Reza, Mohsen ve Amirhossein Yasovalian kardeşlerin cenazelerinin Kurşunlu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Üç Kardeşin Cenazesi Teslim Alındı - Son Dakika

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