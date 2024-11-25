Antalya'da Uçak Yangını: Trafik Normale Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da Uçak Yangını: Trafik Normale Döndü

Antalya\'da Uçak Yangını: Trafik Normale Döndü

Antalya Havalimanı'nda motoru yanan uçak, güvenli tahliye ile parka alındı; uçuş trafiği normale döndü.

25.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İniş sırasında motoru yanan uçak Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alındı

Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği sabah saatlerinde normale döndü

ANTALYA - Antalya Havalimanı'na inişi sırasında motoru yanan ve panik anlarının yaşandığı Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alınmasıyla, uçuş trafiği sabah saatlerinde normale döndü.

Antalya'da dün akşam 21.43 sıralarında Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan kalkan ve Antalya Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıktı. Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekipleri, hızla pist başına sevk edilerek yangına kısa sürede müdahale ederek 89 yolcu ve 6 mürettabatın güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştı. Uçak motorundaki yangın ise ARFF ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. İniş için bekleyen uçaklar uzun süre havada tur atarken, bazı uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi.

Uçuş trafiği normale döndü

Uçakların inişinin durdurulduğu, kalkışların ise askeri havalimanından yapıldığı Antalya Havalimanı'nda uçuş trafiği sabah saatlerinde normale döndü. Motoru yanan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçak ise, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal'deki park noktasına alındı. Öte yandan Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçağın, 16 Ekim tarihinde de 102 yolcusuyla Mineralnye Vody'den kalkarak Ivanovo'ya gittiği sırada uçağın 10 kilometre yükseklikte birinci hidrolik sistemde düşük sıvı seviyesi nedeniyle Vnukovo Havalimanı'na acil iniş yaptığı öğrenildi. Uçağın inişi sırasında altından kıvılcımlar çıktığı ve uçakta yapılan incelemede; hidrolik sıvı sızıntısı ayrıca aşınmış bir delik şeklinde iniş takımı kapısında hasar oluştuğu tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, trafik, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Uçak Yangını: Trafik Normale Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür’den Malatya’daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
12:11 Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD’ye gidiyor Hakkında tutuklama kararı verilen İsrail eski Savunma Bakanı Gallant ABD'ye gidiyor
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 01:01:44. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Uçak Yangını: Trafik Normale Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.