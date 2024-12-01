Antalya'da Yangın Panik Yarattı - Son Dakika
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Antalya'da Yangın Panik Yarattı

Antalya\'da Yangın Panik Yarattı

Yangında küçük çocuğu itfaiye ekipleri sakinleştirirken, ablası hastaneye kaldırıldı.

01.12.2024 15:14
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Antalya'da bir ikamette çıkan yangında panik ve korku içerisindeki küçük çocuğu itfaiye ekipleri sakinleştirdi. Yangına müdahale etmek isterken vücudunda küçük çaplı yanıkları oluşan abla ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, 13.340 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3001 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Anne ve babasının işte olduğu sırada küçük kardeşi ile birlikte evde olan Sadiye Naz Elmalı evin mutfak kısmından dumanların çıktığını fark etti. Yangına kendisi müdahale etmek isteyen genç kız başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve babasını aradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ikamette bulunan çocuklar dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve baba Bilal Uzel, küçük çocuk ve ablasının büyük panik ve korku içerisinde olduğunu gördü.

Küçük çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi

Küçük çocuk itfaiye erleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. İtfaiye erlerine sarılan ve büyük korku yaşadığı görülen küçük çocuk "Allah'ın sen yardım et" diyerek dua etti. Ablası için endişelenen küçük çocuk itfaiye ekiplerine "Abi bende bir şey yok" diyerek görevlilerin ablasına yardım etmesini istedi. Yangına müdahale etmek isterken kıyafeti kısmen yanan abla Sadiye ve küçük kardeşin yüzü babaları tarafından yıkanırken, genç kız olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, antalya, Kepez, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yangın Panik Yarattı - Son Dakika

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