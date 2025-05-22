Antalya'da Yankesicilik Olayı - Son Dakika
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Antalya'da Yankesicilik Olayı

Antalya\'da Yankesicilik Olayı
22.05.2025 12:10
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Petshop sahibi, kadın yankesicilerin el çabukluğu ile 200 TL'sini kaptırdı.

Antalya'da petshop işleten bir kişi, tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan yankesicilerin kurbanı oldu. Bir kadının sihirbazlara taş çıkartırcasına el çabukluğu ile paraları yer değiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan bir petshopta meydana geldi. İşletme sahibinin temizlik yaptığı sırada işyerine müşteri gibi gelen yüzleri eşarp ile kapalı iki kadın kedi-köpek maması almak istediklerini söyledi. İşletme sahibi Murat Kara, müşteri sandığı kadınlara yardımcı olurken, kadınlardan birisi 15 TL'lik bir mama aldı. Kara, aldığı ürünün para üstünü kadına verirken, yüzü kapalı diğer kadında aynısından almak istediğini belirterek 200 TL uzattı.

Para bir anda yer değiştirdi

Aldığı ürünün para üzerini kadına veren Kara'ya kimliği belirsiz şahıs önce aldığı paranın kenarını yırttıktan sonra ürünün başka bir yerden daha ucuza aldığını ve paranın yırtık olduğunu bahane ederek mamayı almaktan vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine işletme sahibi kadına verdiği 200 TL'yi iade etti. Bu sırada kimliği belirsiz kadın sihirbazlara taş çıkartırcasına el çabukluğu ile saliseler içinde Murat Kara'dan aldığı 200 TL'yi diğer elinde gizlediği 10 TL ile yer değiştirdi. Kara'ya 10 TL verdiğini söyleyen kadın parayı tam vermesini söyleyerek laf kalabalığı ile aklını karıştırmaya çalıştı.

Görüntüyü defalarca izledi

Parayı doğru verdiğini belirten Kara, güvenlik kamerası olduğunu, izleyebilecekleri söylerken, kimliği belirsiz kadın cüzdanının içini göstererek "Ben sana 200 verdim, başka para yok. Aç kameranı bak, oğlum duymasın bak. 200'ü aldı kasaya attı, bana 10 TL veriyor. Senin yaptığın çok ayıp bir şey" diyerek tepki gösterdi. Ardından Murat Kara'dan tekrar 200 TL alan 2 kadın işyerinden ayrıldı. Kadınların ayrılmasının ardından güvenlik kamerasını inceledi. İlk başta yaşadıklarına anlam veremeyen ve defalarca görüntüleri izleyen Kara, yavaşlatarak görüntüleri izlediğinde iki kadın tarafından tırnakçılık yöntemiyle dolandırıldığını anladı ancak polise şikayetçi olmadı.

Boş cüzdanı göstererek parayı almadığını söyledi

İki kadının kedi ödül maması almak istediğini belirten işletme sahibi Murat Kara, "Bunun için bana 200 TL verdi, bende para üzerini verdim. Verdiğim para üstünden 100 TL'nin kenarının yırtık olduğunu, mamanın 12 TL olduğunu bahane etti. Fiyat konusunda konuşurken benden aldığı 200 TL'yi 10 TL ile el çabukluğu ile değiştirerek bana 10 TYL verdiğimi söyleyerek geri verdi. Bende 200 TL'yi verdiğimi kamera kaydı olduğunu söyledim. Ona rağmen "Aç kameranı bak, ben 200 TL almadım. Sen 200'ü aldın kasaya koydun" gibi ithamlarda bulundu" dedi.

Görüntüyü yavaşlatınca anladı

İki kadının dükkandan ayrılmasının ardından güvenlik kamerasını incelediğini ve ilk başta her şeyin normal göründüğünü belirten Kara, "Onlar gittikten sonra kamera kaydını izlediğimizde olayı fark ettik. Normal hızda izleyince hiçbir şey fark edilmiyor, yavaşlatarak izleyince açık bir şekilde görülüyor. Bu el çabukluğu ile sihirbaz gibi parayı değiştirmesi çok acayip bir şey. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum artık. Biz 200 TL'sinde değiliz, bir sürü esnaf var. Her gün kim bilir kaç tane esnafa girip çıkıyorlar. Akşama kadar kim bilir kaç kişinin bu şekilde canını yakıyorlar" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, antalya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da Yankesicilik Olayı - Son Dakika

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