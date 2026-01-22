Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Antalya'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

22.01.2026 16:35  Güncelleme: 16:41
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 82 yaşındaki Merdiye Yemlihalıoğlu, bulunduğu dairede hareketsiz halde bulundu. Oğlunun alarm vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'da yakınlarının bir süredir ulaşamadığı yaşlı kadın tek başına yaşadığı dairede ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1061 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait ikamette tek başına yaşayan Merdiye Yemlihalıoğlu'na (82) son olarak önceki gün alt katta oturan çocukları akşam yemeği götürdü. Sabah saatlerinde annelerinin kapısını tekrar çalan ancak cevap alamayan oğlu, ilerleyen saatlerde annesinin telefonlarına da bakmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken çilingir yardımıyla daireye giren ekipler yaşlı kadını yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Yapılan kontrollerde Merdiye Yemlihalıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin yaşlı kadının ölümünü şüpheli bulması üzerine yapılan savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Merdiye Yemlihalıoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

